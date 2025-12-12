"Te extrañaré mucho": La emotiva despedida de Esteban Pavez a Oscar Opazo

El plantel de Colo Colo vive días de despedidas y reestructuración. Tras confirmarse la salida de Oscar Opazo, el volante Esteban Pavez utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a quien fue su compañero durante gran parte de los últimos en el Estadio Monumental.

A través de una historia de Instagram, donde compartió una foto de ambos abrazados en la cancha, Pavez valoró la calidad humana del exSantiago Wanderers.

"Te extrañaré mucho en el día a día. Me quedo con el recuerdo de esa gran persona y profesional. Nunca restaste, siempre sumaste desde donde te tocara, y eso es todo. Te quiero y te deseo lo mejor siempre, amigo", escribió Pavez.

El fin de un ciclo multicampeón

Opazo, por su parte, también se despidió de la hinchada y del club con un sentido texto, agradeciendo los "8 años maravillosos" y el privilegio de haber levantado 10 títulos con la camiseta alba. "Con sentimientos encontrados al tener que despedirme de la cual considero mi casa... Gracias por hacerme parte de tu inmensa historia", publicó el defensor.

La partida del "Torta" se concretó tras la finalización de su vínculo contractual y luego de una temporada 2025 marcada por la irregularidad en su rendimiento personal y el fracaso colectivo del equipo, que no logró clasificar a torneos internacionales para el próximo año.

Esta baja no es aislada. Blanco y Negro trabaja en una renovación profunda del plantel que ya cobró la salida de otros nombres experimentados como Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, quienes tampoco continuarán en Macul para el 2026.