Alan Saldivia recibió alta médica y será opción para el Superclásico ante la U

El uruguayo Alan Saldivia, defensa de Colo Colo, recibió el alta médica este lunes y estará disponible para el Superclásico contra Universidad de Chile, programado para este domingo en el Estadio Monumental.

Según información de Cooperativa Deportes, el zaguero superó la pubalgia que lo mantuvo fuera de los últimos cuatro partidos del "Cacique".

Por su parte, Alexander Oroz continúa lesionado debido a un desgarro en los isquiotibiales y sigue de baja.

El Superclásico entre Colo Colo y la U está programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.