Alan Saldivia recibió alta médica y será opción para el Superclásico ante la U
Por su parte Alexander Oroz sigue lesionado.
Por su parte Alexander Oroz sigue lesionado.
El uruguayo Alan Saldivia, defensa de Colo Colo, recibió el alta médica este lunes y estará disponible para el Superclásico contra Universidad de Chile, programado para este domingo en el Estadio Monumental.
Según información de Cooperativa Deportes, el zaguero superó la pubalgia que lo mantuvo fuera de los últimos cuatro partidos del "Cacique".
Por su parte, Alexander Oroz continúa lesionado debido a un desgarro en los isquiotibiales y sigue de baja.
El Superclásico entre Colo Colo y la U está programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.
Alan Saldivia de alta para el Súperclasico!! El defensor uruguayo superó la pubalgia y puede ser considerado frente a la U. Alexander Oroz sigue de baja. @Cooperativa #Cooperativa90— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 25, 2025