Almirón puso en duda la presencia de Isla y Vidal ante la U: Veremos cómo se da todo

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, adelantó en conferencia de prensa las claves para enfrentar este sábado en el Estadio Nacional el Superclásico 196 contra Universidad de Chile, con cuestiones por resolver para definir el equipo.

Respecto a su oncena estelar, Almirón dijo que "están todos para jugar", pero dejó en duda la presencia de Arturo Vidal y Mauricio Isla.

"Isla estuvo casi un mes entrenando sin el plantel, se fue poniendo a punto estos días y no creo que esté para jugar desde el inicio, más con la exigencia de partidos que tenemos. Es un jugador muy inteligente y tiene mucha experiencia. Se va integrando", respondió sobre el "Huaso".

En cuanto a Vidal, para el DT "siempre es importante tenerlo, pero tengo un partido el martes (contra Junior) y veremos cómo se da todo. Obviamente, no diré si va a jugar o no. No viene entrenando a la par con el plantel, entonces depende los minutos que pueda estar; y si no, dosificarlo".

Sobre el duelo con la U, expresó que "siempre el partido más importante en un club grande es el que sigue. Es un clásico, no vamos a especular con eso, y el que sigue es Junior, con mucha expectativa en Copa Libertadores. Tenemos muchos jugadores, el plantel está bastante bien y llegamos bien".

La caída en Macul

Sobre la derrota contra la U en el Monumental en la primera rueda, señaló que "era otro momento del equipo". Almirón destacó que "ahora ya tenemos bastante tiempo juntos y se entienden varias cosas más. Es un clásico, va a ser un partido duro y lo tenemos contemplado de esa manera".

"Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. El equipo está bien y estamos bien para el clásico. Cuando uno se acostumbra, el cuerpo y la cabeza están preparados de diferente manera. Se habla de una gran preparación del rival y es lo mejor que te puede pasar. Estar dentro de estos partidos es lo que te motiva", señaló.

"Yo respeto a todos los rivales, no hay rival fácil y este equipo viene muy bien, con ritmo de juego, mantiene la punta. Es un sólo torneo el que juega y se enfoca diferente. Nosotros tenemos gente de experiencia que sabe absorber la presión, como en Copa Libertadores donde juegas de visitante", agregó sobre la U.

"Estamos pensando en varias instancias y el rival juega un solo torneo. Es un partido difícil, pero estamos preparados para jugarlo y no despegarnos de la parte alta de la tabla", continuó.

De regreso al clásico, "lamentablemente no está Palacios", repasó el técnico albo, pero "cada jugador tiene su relevancia y tenemos que estar preparados para contrarrestar eso".

¿Jugará Javier Correa ante la U?

"Javier Correa viene de no jugar, es un clásico y veremos si puede sumar algunos minutos, pero para el martes llegaría en muy buenas condiciones", complementó el estratega, que además descartó de lleno alguna oferta concreta de Fluminense por Cristián Zavala.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, se jugará este sábado 10 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 19 del torneo. Toda la previa y el partido podrás seguirlo en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.