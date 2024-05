Almirón reaccionó a dichos de Bravo sobre Vidal: No lo veo sufrir, sabe que el fútbol es así

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, reaccionó a los dichos expresados por el arquero de Real Betis Claudio Bravo quien descartó volver a nuestro país poniendo como ejemplo a Arturo Vidal quien, según ejemplificó, es "basureado".

"No tengo el gusto de conocer a Claudio, pero tiene mucha experiencia y está actualmente vigente, entonces no tengo consejos porque no lo conozco; si lo conociera, charlaría con él, pero no lo conozco", manifestó.

"Tiene mucha trascendencia en este país y si habla es porque tiene algo que decir", siguió.

En ese sentido, puntualizó que "puedo hablar de Arturo, habría que aprovecharlo, cuando está en un equipo tan grande se le exige más, pasa en todo el mundo, y depende del equipo".

"Son jugadores que saben llevar el peso de un equipo, donde jugó era un jugador importante, pero tenía muchos importantes, acá es la figura y siempre se le va a cargar más a la figura y él lo sabe llevar porque está acostumbrado, siempre lo ha hecho", explicó.

"No lo veo sufrir, entrena bien, sabe que el fútbol es así, no lo veo con tanto dramatismo, preocupado, viene y disfruta el día a día, depende mucho, nosotros estamos creciendo como equipo y el jueves será una linda prueba, no puedo decir mucho", finalizó, anticipando el partido con Fluminense.