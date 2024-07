Almirón reaccionó a la imposibilidad de que llegue Matías Catalán a Colo Colo

Luego de la victoria de Colo Colo por 1-0 ante Santa Cruz en el duelo que le permitió al elenco albo asegurar su paso a las finales zonales de Copa Chile, el técnico popular, Jorge Almirón, volvió a referirse al tema "refuerzos".

En ese sentido, el entrenador volvió a mencionar a Matías Catalán, aunque esta vez luego de que se descartase la venida del seleccionado chileno a Macul.

"No viene Catalán y listo, no pasa nada. Fui claro en eso, di un nombre propio y si no se puede, por varias razones, yo no me freno y sigo hacia adelante. Si no es él, será otro. Tenemos dos opciones más", expresó en conferencia de prensa.

También tuvo palabras para Mauricio Isla, con quien se mantienen en negociaciones: "Él juega en la selección chilena, fue titular en la Copa América y es un jugador de mucha categoría. No tengo mucho más que decir. Que venga a competir alguien con la categoría de Isla, genera una competencia y eleva la jerarquía del plantel, en eso no hay duda", expresó.

Sobre el duelo ante Santa Cruz, donde el cuadro albo tuvo una deslavada presentación, Almirón comentó que en "el primer tiempo fue mucho de intentar tener la pelota, atacar de un lado al otro, llegamos bien a la línea de fondo, pero no terminamos bien el último pase".

"En el segundo tiempo ya merecíamos estar en ventaja, marcamos y tuvimos muchísimas más ocasiones para cerrar el partido", expresó.