Almirón sobre la denuncia por agresión sexual: Es un tema delicado y no ahondaré sobre eso

El técnico argentino Jorge Almirón fue consultado en conferencia de prensa sobre el episodio en que se vieron envueltos algunos jugadores de Colo Colo en un bar de Vitacura y que terminó en una denuncia por agresión sexual.

El ex entrenador de Boca fue enfático y traspasó la responsabilidad a otras partes dentro del club: "Estamos enterados, nos reunimos cuando volvimos a entrenar. Tuvimos una charla y hablamos de las reglas. Después es un tema delicado, pero no ahondaré sobre eso. No puedo opinar sobre mucho, no soy el indicado para eso", expresó.

Almirón enfatizó y recalcó estar concentrado en el encuentro ante Deportes Copiapó.

"Ahora estoy pensando en el domingo y lo que se habló con los jugadores es interno y ya estamos pensando en el partido", comentó.