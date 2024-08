Almirón valoró su racha invicta en Colo Colo: Si se gana, la dinámica es muy buena

El entrenador Jorge Almirón atendió a los medios presentes luego de la trabajada victoria de Colo Colo sobre Ñublense en el Monumental, reflexionando y analizando el cometido de sus pupilos durante todos los encuentros que disputaron en agosto.

"Teníamos una planificación porque estaba el partido con Junior incluido. Si uno gana la dinámica es muy buena, pero si hubiésemos caído no sería la misma energía. La alegría fue enorme y cada partido que viene es el más importante", comenzó mencionando.

Seguido a ello, se refirió al próximo duelo con Cobreloa al decir: "Es un partido duro por la altura. Festejaron bastante el resultado merecido y accidentado, no me quejo de eso. Vamos preparados para enfrentar un denominado 'clásico'"

Respecto al partido con Ñublense mencionó: "No hubo problemas. No sentí que corrimos riesgo en el resultado. No pudimos concretar el tercero, pero valoro mucho el triunfo y, por momentos, se vio buen juego".

"El vestuario está bien, hay una competencia sana y mientras los triunfos se vayan dando para cualquier equipo es muy bueno", sentenció.