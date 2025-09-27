Amistoso de Colo Colo y Ñublense en Chillán se cayó por falta de permisos

Solo dos días después de comunicar la organización del partido, finalmente el amistoso entre Colo Colo y Ñublense en Chillán presupuestado para el 1 de octubre, aprovechando el presente receso en el torneo chileno. se canceló.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confrimó la sorpresiva noticia en zona mixta tras el duelo de los albos ante Deportes Iquique: "Nos comunicaron que no habían obtenido las autorizaciones, algo que nos llamó la atención porque hasta ayer teníamos la información de que iban a tener los permisos".

El diario local La Discusión señaló que la determinación de las autoridades se tomó por falta de contingente policial, pues Carabineros de Ñuble apoyará al Biobío durante el Mundial sub 20, que tiene a Concepción como subsede.

Así, de manera inesperada, el duelo con los "Diablos Rojos" se cayó tal como ocurrió con la opción de Deportes Temuco, aunque a diferencia de los chillanejos, la visita a la Araucanía se quedó en tratativas, sin ser anunciado por algún ente o personero oficial.

Mosa señaló que "hoy en día está muy complicado poder organizar un partido. Pero más allá de que no se desarrolle ese partido en particular, igual el equipo va a jugar".

En esa línea, indicó que "estamos viendo de que puedan jugar aquí (Monumental) o en otro estadio sin público, porque queremos tener tres o cuatro partidos antes de jugar con Coquimbo.

De esta manera, los únicos duelos confirmados para el "Cacique" durante la pausa por el Mundial sub 20 son el amistoso que Deportes Puerto Montt oficializó con anterioridad, para el 8 de septiembre, y un choque a puertas cerradas con Palestino dos días después.

Luego de ponerse al día en el torneo, Colo Colo tendrá que esperar hasta el fin de semana del domingo 19 de octubre para volver a competir por los puntos, nada menos que ante el puntero Coquimbo Unido, y además como visitante.