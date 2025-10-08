Arturo Vidal: "Si Colo Colo no clasifica a los objetivos, tendré que sentarme a conversar con el presidente"

Tras la dura caída de Colo Colo por 2-1 ante Deportes Puerto Montt, el volante de los albos, Arturo Vidal se refirió a los próximos desafíos del equipo y reiteró el comentario sobre las decisiones que deberá tomar a fin de año si no logra los objetivos junto al equipo.

Respecto al difícil duelo del elenco de Macul ante los líderes, Vidal indicó que: "Necesitamos jugar de la mejor manera el partido contra Coquimbo, creo que va a ser un rival muy duro, es el equipo que va puntero fácil. Muchos entrenamientos no te hacen bien para llegar de la mejor forma y estos amistosos te ayudan mucho".

Asimismo, aclaró que se siente a gusto jugando de volante central. "Me gusta mucho, me da responsabilidad, me siento cómodo, puedo manejar todo el juego, así que estoy muy contento en esa posición", sostuvo el "king".

Además, habló sobre su rendimiento y las opciones de dejar Colo Colo a fin de año. "No es poner en duda, es la verdad. Soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir. Por algo me vine de Europa y no me quedé, podía jugar hasta los 50 años en un equipo de mitad de tabla o peleando el descenso".

"Si (para) el próximo año Colo Colo no clasifica a los objetivos, tendré que sentarme a conversar con el presidente y veremos la mejor opción", terminó declarando Vidal.

Ahora, los albos ahora deberán preparar el duelo ante Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre por le fecha 19 de la Liga de Primera.