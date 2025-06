Blanco y Negro fijó junta de accionistas para nueva votación sobre balance anual 2024

Este miércoles, Blanco y Negro celebró una reunión de directorio extraordinaria y decidió la fecha para la segunda elección sobre la memoria anual 2024, que fue rechazada a fines del pasado abril.

Los balances volverán a ser votados en una junta de accionistas fijada para el viernes 27 de junio; donde se espera la aprobación de los documentos que no recibieron reparos tras una revisión. La situación de Jorge Almirón no se abordó pues las reuniones extraordinarias de directorio no pueden sumar temas a la tabla.