Botto criticó "votos de minoría" en denuncia contra Colo Colo: Son de hinchas fanáticos de la U

El expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP Angel Botto dijo que ve con buenos ojos la discusión de la "ley Almirón" en el Consejo de Presidentes y repasó la resolución de la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo.

Para el abogado la implementación de una nueva normativa que busca que un entrenador suspendido no pueda ir al estadio, es "adecuada", aunque necesita otros componentes.

"Me parece adecuado, pero tiene que complementarse con que en la banca no puede haber nadie con ningún elemento tecnológico, para que el DT no dé instrucciones desde la casa", sostuvo a El Mercurio.

Agregó que, a su juicio, lo de Almirón fue un escándalo, pero también fueron impresentables los votos de minoría de la Segunda Sala".

"Es para quitarles el título de abogado, pues invirtieron el peso de la prueba: El que alega, prueba, y aquí dijeron que la prueba le correspondía a Colo Colo y no a la U...", disparó.

Cerró apuntando que aquello fue "horroroso" y añadió que "en fin, esos votos de minoría son hinchas fanáticos de la U. El Tribunal hoy no da garantías de imparcialidad".