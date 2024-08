Carlos Palacios: Nunca he estado infeliz en Colo Colo, es el club de mis amores

Carlos Palacios, volante de Colo Colo, habló tras el triunfo sobre Ñublense sobre la oferta que rechazó Blanco y Negro a Boca Juniors y aclaró que está "nunca he estado infeliz", remarcando su compromiso por jugar en el "club de mis amores".

"Siempre supe que lo que se diera para mí era lo mejor. Son oportunidades que da la vida, decisiones rápidas, pero siempre estuve feliz. El profe (Jorge Almirón), todos mis compañeros me dieron la confianza, estuve bien con ellos, nunca tuve ningún problemas. Son cosas que van pasando, oportunidades, ofertas, pero sigo defendiendo a Colo Colo. Me siento feliz, nunca he estado infeliz y nunca lo voy a estar, es el club de mis amores, vengo todos los días feliz a entrenar, estoy feliz y eso se ve reflejado en la cancha", declaró en la transmisión oficial.

Respecto al partido con los chillanejos, la "Joya" apuntó que "fue duro, difícil la verdad, a ratos complicado. Feliz de poder ayudar al equipo, siempre poder aportar con los compañeros".

Palacios también valoró la racha de Colo Colo, que lleva 13 partidos sin perder: "Es un grupo muy unido, sano, todos remamos para el mismo lado".

"Estamos haciendo las cosas bien, llevamos una racha importante, hay que sostenerla, queremos pelear todo, este club se debe a eso", aseveró.

En la misma línea, afirmo que "no me interesa" el liderato de Universidad de Chile: "Me enfoco a jugar en Colo Colo, hay que ganar todos los partidos y es lo que demostramos todos los fines de semana, que Colo Colo viene ganando en Campeonato, Copa Chile y Copa Libertadores".

Por último, anticipó los desafíos de septiembre, en donde deberá estar en la selección para los duelos ante Argentina y Bolivia en Clasificatorias, y la llave contra River Plate en la Copa Libertadores.

"Primero tenemos que ir a Calama, después enfocarnos en la selección y la Copa Libertadores, y que septiembre sea grato para todo Chile", cerró.

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 1 de septiembre, a las 15:00 horas ante Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto.