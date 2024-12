Carlos Palacios recordó el fallecimiento de su sobrino: Pensé en no jugar

Aunque se alzó como una de las grandes figuras de Colo Colo en el título del Campeonato Nacional 2024, Carlos Palacios debió afrontar un complejo momento familiar luego del fallecimiento de su sobrino en las últimas semanas de octubre, algo que incluso lo llevó a cuestionarse si iba a seguir jugando.

En conversación con Colo Colo TV, el futbolista reveló que su presencia en el duelo ante Palestino, el cual ganaron por 3-2 y donde él convirtió un gol, estuvo en duda.

"Fue un momento complicado como familia. Había dormido poco, creo que nada. Una hora. Cuando fuimos a almorzar, pensé en decirle al profe que no podía jugar, que no me sentía preparado, que la mente no me estaba funcionando, el corazón no estaba funcionando. No había mucho ánimo, muchas ganas", admitió el futbolista.

En la misma línea, el nacido en Renca reconoció que "fue difícil tomar la decisión de jugar. Se suponía que me habían dado libre, que no viniera. Estaba en la casa, estaba acostado pensando. A él le gustaba verme jugar, disfrutaba de verme jugar. A veces llegaba a la casa y él ponía videos míos en YouTube, entonces estaba pensando y dije que lo iba a hacer por él".

Asimismo, el formado en Unión Española desveló que "le pregunté a mi hermana también si ella quería (que jugara el partido con Palestino) y ella me dijo que sí, que ella sentía que al niño le hubiese gustado. En ese momento tomé la decisión".

"Saqué todo lo colocolino que soy y el amor por él. Que iba a ser un lindo día para él. Siento que todo lo que sucedió ese día fue por y para él, me siento con esa felicidad que le pude dar una alegría a él, que me estaba mirando desde el cielo", agregó Palacios a la espera de convertirse en refuerzo de Boca Juniors.