Carlos Palacios: Ya cumplí un ciclo, quiero salir de Chile en diciembre

El delantero Carlos Palacios evidenció su deseo de abandonar Colo Colo para volver al fútbol extranjero, con certeras palabras luego del interés y fallido traspaso a Boca Juniors en el último mercado de pases.

"Ha sido un año espectacular, maravilloso. Para mí, algo soñado. Como equipo nos sentíamos súper bien, fue lindo jugar acá y en Buenos Aires (por Copa Libertadores). Traté de disfrutarlo de la mejor manera", dijo al podcast Sin Retoque.

El delantero recordó sus acercamientos con Boca: "Tuve conversaciones. Por ahí también hubo molestia de parte de ellos cuando no se dio la última negociación. Mi contrato se va acabando. Son cosas difíciles que uno vive. Me siento tranquilo con eso".

"En su momento conversé con Riquelme; me quería allá y me daba consejos de juego más que nada. La negociación fue difícil. Se me criticó de manera injusta porque nadie estaba en mi posición", rememoró.

"Nunca fue un tema de plata, no era mucha la diferencia y quiero dejarlo en claro. Boca es un club gigantesco, uno de los más mirados en el mundo. Siempre lo vi como algo para mi carrera, era un paso importante en mi carrera y mi vida", complementó.

"Vamos a esperar lo que suceda a fin de año, tengo contrato hasta final de año (2025). No se me han acercado para renovar o conversar de eso. Esperemos que sea lo mejor para todos, siempre lo he dicho. Ahora me toca pensar en mí y mi futuro", dijo.

Sobre el tema, cerró mencionando que en caso de tener la oferta sobre la mesa "me iría, pero no por dejar a Colo Colo. Siento que ya cumplí un ciclo en el país. Quiero salir de Chile en diciembre, todo mi alrededor sabe, y mi representante. Tampoco quiero irme vacío; ojalá irme campeón".

En cuanto a la actualidad con el "Cacique", "La Joya" tendrá que enfrentar el clásico contra Universidad Católica, en el que será titular este jueves 3 de octubre a las 20:00 horas, con cobertura de Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.