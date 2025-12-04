Caso cerrado: TAS rechazó apelación de Colo Colo por los incidentes con Fortaleza

Colo Colo recibió un nuevo portazo, esta vez en lo disciplinario, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la apelación de la tienda "alba" al castigo que arrastra por la invasión que suspendió su partido con Fortaleza en Copa Libertadores, el pasado 10 de abril.

Este jueves el TAS resolvió bajarle el pulgar al recurso del "Cacique", basado en la validez del proceso que llevó a cabo Conmebol para dictar las sanciones en base a sus reglamentos internos.

De esta manera, se ratifican los cinco partidos de local sin público en torneos Conmebol, de los cuales Colo Colo ya cumplió dos (contra Racing y Atlético Bucaramanga).

Aquello implica que en caso de clasificar a la Copa Sudamericana y superar la primera fase en campo neutral, el "popular" jugaría toda la fase de grupos a puertas cerradas.