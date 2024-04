Castellani: Siempre salimos a ganar y tomar protagonismo, no estamos preocupados

El volante de Colo Colo Gonzalo Castellani repasó el momento del equipo tras la igualdad con Alianza Lima y palpitó el choque en el torneo local ante Unión La Calera, con optimismo pensando en miras a buenos resultados para los siguientes desafíos.

"Nos planteamos siempre salir a ganar, tomar protagonismo. No estamos preocupados. Lo estaríamos si no generáramos ocasiones de gol. Obviamente para ganar hay que hacer goles, pero creamos mucho. En línea general, hicimos lo que trabajamos", señaló en conferencia de prensa.

"Nos falta la fineza final del gol. Estamos conscientes, nos hacemos cargo, pero creemos que con esta idea y convencimiento va a llegar", sumó.

Sobre su estreno en el Monumental ante Alianza Lima, Castellani señaló que "realmente, lo que más me preocupaba era la parte física y en ese sentido me sentí muy bien; diferente de lo que me sentía contra Ñublense, a pocos días de haber llegado".

"Ahora me siento más completo, eso me lo han dado los entrenamientos y partidos, también me tocó entrar contra Universidad Católica. En la sumatoria de minutos se siente cómodo", continuó.

"Es un privilegio jugar con Vidal, como con todos los compañeros. Hay un altísimo nivel. No solo los que juegan, también los que tienen menos minutos. La competencia es muy buena, muy sana. Todos tenemos que estar preparados para cuando toque", agregó.

También fue consultado sobre la interna en el plantel por las elecciones en Blanco y Negro, pero expresó que a los jugadores solo les "toca preocuparse por competir, analizar y preparar cada partido. Se vienen cosas importantes, partidos muy seguidos. Este club es enorme, tiene mucho para crecer y ojalá la gente que esté a cargo piense de esa manera".

Además, habló sobre el choque con los "cementeros", su exequipo: "Obviamente es un rival especial para mí. Estuve tres años allá. He pasado momentos muy lindos, tengo amistades que surgieron ahí, la pasamos bien con mi familia. Ahora me toca llevar otra camiseta, obviamente quiero ganar. Nos vamos preparando".

"Más allá que esté en los últimos puestos, no hay que confiarse con nadie. Todos los rivales van a ser difíciles. Además enfrentar a Colo Colo va a ser un plus al rival, van a querer ganar como sea", agregó.

El duelo entre Colo Colo y Unión La Calera se jugará este domingo 28 de abril a las 18:00 horas y contará con la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.