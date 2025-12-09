Cepeda hizo autocrítica y abordó su futuro: Tengo contrato en Colo Colo, ya se decidirá

El delantero Lucas Cepeda fue uno de los destacados en el equipo ideal de la Gala Crack 2025, pero más allá del reconocimiento individual, expresó su frustración por la mala campaña con Colo Colo, y adelantó el escenario de su futuro, tras ser sondeado desde el extranjero en anteriores mercados de fichajes.

"Es lamentable lo que pasó, se armó un plantel para pelear todo. Era algo muy significativo para todo el pueblo colocolino los 100 años; creo que estuvimos al debe. Hay que asumir la responsabilidad de que no clasificamos a nada", señaló a la prensa.

"Colo Colo siempre tiene que estar en copas internacionales y salir campeón todos los años, pero nada, hay que dar vuelta la página, masticarla y aceptar las críticas. Ahora todos somos cuestionados y hay que asumir la responsabilidad. Una lástima", sumó.

Fuera de ser nombrado el mejor delantero derecho del torneo, Cepeda fue autocrítico: "Esto es colectivo, yo no gano solo ni pierdo solo. Estuve al debe igual que mis compañeros, porque no ayudé para que lográramos los objetivos".

"Aquí todos somos responsables. Esto es un equipo, no se juega de a uno; si no, sería tenis esto", afirmó junto con repetir que todos deben hacerse cargo por la mala campaña.

"Tengo contrato hasta el próximo año, así que en enero tengo que presentarme en Colo Colo y tratar de ratificar lo que hicimos el año pasado y darle la alegría a esa gente y a nosotros mismos", expresó sobre su futuro.

"A cualquier jugador le gustaría jugar en Europa, como lo hicieron los jugadores grandes que estuvieron en este país. Siempre lo he dicho, mi fiel reflejo es Arturo (Vidal); me ha apoyado en todo momento y me encantaría hacer su carrera, lograr todo lo que él logró, pero esto es paso a paso", complementó.

"Ahora estoy en Colo Colo, como dije, tengo que presentarme el 3 de enero y vamos a ver qué va a pasar, pero enfocado en lograr los objetivos del próximo año. Ya después se decidirá qué tal todo el tema", añadió.

Sobre la continuidad del DT Fernando Ortiz, Cepeda fue cauto: "Yo no soy el encargado de colocar o sacar a alguien, la dirigencia tendrá que decidir si es el encargado o no. Yo me dedico a jugar y el 3 de enero tengo que presentarme de la mejor manera para lograr los objetivos".