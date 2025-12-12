Colo Colo arremetió en carrera con la UC por el fichaje de Matías Palavecino

La teleserie de Matías Palavecino, figura del Coquimbo Unido campeón, sumó un nuevo personaje, con Colo Colo fijándose en el jugador que ya tuvo grandes acercamientos con Universidad Católica.

El volante ofensivo es pedido expreso del entrenador Fernando Ortiz a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tras la ratificación del DT argentino en los albos, según La Tercera.

El deseo de Ortiz por Palavecino se da por una inconformidad con el rendimiento de Claudio Aquino, que tiene contrato por todo 2026. Si bien el citado medio apuntó a una potente oferta de Colo Colo por el exCoquimbo, en Cooperativa Deportes apuntamos que de momento se trata de un sondeo, sin acercamientos formales.

En el "Cacique" asoman como prioridades la banda izquierda y defensas centrales, pues se optó por no renovarle a dos jugadores en cada posición, además se analiza la búsqueda de un centrodelantero ante la pésima temporada y deseo de salir de Salomón Rodríguez.

Respecto a Palavecino, sus contactos con la UC están avanzados, pues el jugador incluso fue visto arribando al Complejo "Raimundo Tupper" junto al gerente deportivo, José María Buljubasich.

Por ahora, el futuro de Matías Palavecino es una de las tantas historias de idas y vueltas que rondan habitualmente a jugadores destacados y los "tres grandes" en cada mercado de pases.