Coquimbo Unido tratará de bloquear salida de Luciano Cabral a otro equipo chileno

El gerente deportivo de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez, cerró la puerta de salida a Luciano Cabral a cualquier equipo chileno durante la ventana de traspasos de cara al segundo semestre, así como también negó contactos con Colo Colo a propósito de la opción del jugador en Macul.

"Coquimbo Unido tiene la disposición de no sacar a nadie de su plantilla, absolutamente a nadie, mucho menos a equipos de la competencia local", declaró en conversación con Cooperativa Deportes.

"Luciano Cabral tiene una situación puntual, con una cláusula de salida en su favor y que eventualmente si llega una propuesta que calce con esa opción, tendríamos que evaluarla y conversarlo con Luciano", agregó.

Sin embargo, descartó que maneje propuestas de escuadras de nuestro torneo, señalando que "hasta ahora no ha llegado nada de nada, nadie ha conversado con Coquimbo Unido y esperamos que nadie lo haga. De hecho estamos tratando de convencer a Luciano que se quede con nosotros por lo menos hasta fin de año".

Coquimbo Unido busca bloquear la salida de Luciano Cabral a Colo Colo!! "No queremos que se vaya a ningún equipo chileno, haremos lo posible para que no se concrete. Hemos tenido conversaciones con clubes extranjeros". Pablo Ramírez Grte Deportivo de los piratos

Sobre supuestos encuentros con dirigentes de los "albos", expresó que es algo "falso, de falsedad absoluta. Ni formalmente ni informalmente. En Santiago se ha dicho que yo me junté a comer a un restaurante con los dirigentes de Colo Colo, que acordamos todo, que el gerente general... que se firma mañana, que está todo listo".

"Es ,entira, ni siquiera una llamada telefónica, así de simple. No hay absolutamente nada y si se concreta algo de algún equipo de Santiago, la verdad es que vamos a hacer todo lo posible porque no se concrete", aclaró.

"No queremos que se vaya un equipo chileno"

Ramírez insistió en el punto de que no esperan que Cabral se vaya a algún conjunto del torneo local: "No queremos que Luciano se vaya y por cierto no queremos que se vaya un equipo chileno".

"No tiene ninguna lógica que mandemos bajo ninguna circunstancia a un jugador nuestro a un equipo rival potencial. Insisto, Luciano tiene una cláusula específica que, en teoría, lo facultaría para que si llega una propuesta la evaluemos. Pero la cláusula tiene un valor, que más o menos se ha dicho en la prensa, pero tiene algunos aumentos subjetivos que podríamos nosotros impedir la salida del jugador".

"De partida el plazo del pago, que venga un equipo serio. Tenemos algunas alternativas para manejar y tratar de bloquear la salida y créanme que lo vamos a hacer. Vamos a intentar por todos los medios de que Luciano se quede con nosotros y si se va, que no se vaya a un equipo chileno", complementó.

"He dicho públicamente nos han llamado y hemos tenido conversaciones con equipos extranjeros. Igualmente no queremos que se vaya Luciano, porque afortunadamente Coquimbo tiene una situación económica muy estable, estamos muy ilusionados con lo que hemos hecho todos los años, entonces no queremos que se vaya, pero eventualmente si hubiera un equipo extranjero y son cifras distintas, nos podríamos abrir la posibilidad", terminó.

La Visa de Cabral

También dedicó palabras a los trámites que está realizando el futbolista para disputar la Copa América con la selección chilena en Estados Unidos.

"Se manoseó mucho. Yo creo que se le hizo un daño al jugador de tanto manosear el tema. Y por ende lo está manejando la ANFP. Estamos comunicados, estamos en línea con ellos. Pero está manejando la ANFP comunicacionalmente de la manera más prudente para no afectar los intereses de Luciano", sostuvo.