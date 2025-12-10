CSyD Colo Colo pidió justicia para Mylan y Martina a ocho meses de su muerte

El Club Social y Deportivo Colo Colo volvió a usar sus redes sociales para exigir justicia para los hinchas Mylan y Martina, quienes fallecieron el 10 de abril pasado en las afueras del Estadio Monumental en circunstancias que aún no son esclarecidas por la investigación que lleva a cabo la fiscalía.

"Hoy se cumple un mes más sin Mylan y Martina. Como Club Social y Deportivo Colo-Colo, recordamos y exigimos justicia por ambos jóvenes colocolinos", escribió el ente en Instagram.

"Su recuerdo vive en cada canto, en cada bandera y en cada partido. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a sus familias y de que Mylan y Martina sigan siempre presentes en la memoria del pueblo colocolino", añadió.

Recordar que Mylan y Martina fallecieron luego de ser atropellados por un carro de Carabineros en la previa del duelo por Copa Libertadores ante Fortaleza en circunstancias que aún se investigan.