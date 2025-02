De Colo Colo a la MLS: Inter Miami oficializó la llegada de Maximiliano Falcón

Este sábado, el defensor uruguayo Maximiliano Falcón finalmente fue anunciado como nuevo jugador de Inter Miami de la MLS, cerrando su etapa en Colo Colo con una comentada y polémica salida tras no presentarse a la pretemporada.

Según explicó en un comunicado el elenco que tiene a figuras como Lionel Messi o Luis Suárez, el zaguero charrúa firmó un contrato hasta 2028 con la opción de extender su estadía hasta 2029.

"Estoy muy contento de sumarme a un club tan importante como Inter Miami para este primer capítulo de mi carrera jugando fuera de Sudamérica. Mi objetivo es darlo todo para ayudar a mis nuevos compañeros a triunfar y ganar títulos", afirmó Falcón.

Con esto, el central de 27 años vivirá su tercer paso en clubes después de formarse y debutar en CA Rentistas para después consagrarse como un referente contemporáneo en Colo Colo, jugando 158 partidos en total durante su estadía en Chile.

Maxi Falcón ya viste los colores del sueño 💗🖤 ¡Bienvenido a Miami!



We’ve signed defender Maximiliano Falcón from Chilean First Division champions Club Social y Deportivo Colo Colo.



More details: https://t.co/1QLJ9JSRWE pic.twitter.com/bMtEMAsFe9