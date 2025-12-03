Debe volver a Colo Colo: Julio Fierro se despidió de Deportes Copiapó

El portero nacional Julio Fierro confirmó su salida de Deportes Copiapó luego de la eliminación sufrida ante Deportes Concepción por las semifinales de la liguilla de promoción en la Liga de Ascenso y debe regresas a Colo Colo.

El cancerbero de 23 años utilizó sus redes sociales para despedirse del León de Atacama, elenco donde rápidamente se consolidó como titular y cerró una temporada de ensueño, recibiendo solo 25 goles en un total de 35 partidos disputados entre Primera B y Copa Chile, sumando 17 arcos en cero.

"Llegó el momento más triste del año despedirme de copiapo y de su gente. Me voy muy agradecido de la ciudad. A pesar de que no resultó como esperaba sin duda fue la mejor experiencia que pude tener fuera de mi ciudad", partió señalando el guardameta.

Asimismo, apuntó que "sentí el cariño de las personas y me sentí en casa toda esta temporada. Gracias por todo, me voy con el corazón lleno de buenos momentos y Copiapó en mi corazón siempre. Espero nos volvamos a encontrar pronto".

Ahora, el ex mundialista sub 17 deberá retornar a Colo Colo, club dueño de su pase, que ya cuenta con dos goleros y está a la espera de los regresos del propio Fierro, Martín Ballesteros y Brayan Cortés.