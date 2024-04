Eduardo Loyola otra vez cargó contra Stöhwing: No sé si se puede comparar conmigo

El renunciado director de Blanco y Negro Eduardo Loyola exigió disculpas de parte del actual presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, por lo que consideró "declaraciones injuriosas" emitidas el pasado sábado en la previa al partido con Everton.

En aquella oportunidad, el máximo dirigente de Colo Colo salió al paso de las críticas esgrimidas por Loyola cuestionando sus antecedentes para estar en la Sociedad Anónima e indicando que es una persona que no sabe de administración ni de fútbol.

"Espero que Alfredo Stöhwing se disculpe por declaraciones injuriosas que hizo el sábado pasado en mi contra; de lo contrario, voy a confirmar lo que hasta ahora creía en privado, que es un autócrata que no respeta a quienes disienten de él", señaló Loyola en conversación con Cooperativa Deportes.

"Soy el director más antiguo en Blanco y Negro, estoy en la institución desde que se inició la Sociedad Anónima, no tengo acciones, fui elegido por una empresa de Head Hunter muy reputada para integrar el Directorio; más tarde, fui invitado a participar en distintos periodos como director", agregó.

[Audio] Stöhwing lanzó fuerte crítica a Aníbal Mosa: No está en condiciones de gobernar Colo Colo https://t.co/d5Es5aEb6E pic.twitter.com/G9MqIJqq5S — Cooperativa (@Cooperativa) March 30, 2024

"Espero que correspondan a un desconocimiento de mi currículum, no sé si se puede comparar conmigo; además, elude sus responsabilidades del primer periodo en que era director; cuando Colo Colo estuvo en peligro yo no era director, es verdad que el presidente era Aníbal Mosa, pero él también era parte del Directorio y es corresponsable de lo que ahí sucedía. No se hace cargo", expuso.

Finalmente, sostuvo que "con esto doy por cerrado el tema con el señor Stöhwing, lamento que vaya a un nivel tan bajo y espero por el bien de Colo Colo que tenga la capacidad de asumir sus errores y disculparse".