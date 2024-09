Erick Wiemberg: Si lo sigo haciendo bien, puedo estar en la selección

Erick Wiemberg, lateral izquierdo de Colo Colo, dialogó con la prensa en una escueta conferencia de prensa y repasó la evolución del equipo y de su propio rendimiento.

"El equipo ha madurado en el aspecto de cerrar los partidos. El año pasado nos pasaba mucho que contábamos con ventaja y al último nos empataban o pasaba algo. Hoy es diferente, si hay que cerrar 1-0 se hace. Lo importante es ganar y ese es el gran salto que ha dado el equipo".

En lo personal, el carrilero señaló que "obviamente el nivel puede ir subiendo, esa es la meta de cada jugador. Creer que uno llega al tope es un pensamiento equivocado. Quiero seguir jugando, estoy cómodo acá, seguir estando y si lo sigo haciendo bien, demostrando un nivel alto, puedo estar en la selección"

"El juego asociado es una buena virtud. Me había costado el tema defensivo y ya lo estoy solucionando. Estoy entrenando en todos los ámbitos para mejorar y ser más completo", sumó.

"El partido con River es el más importante a nivel prensa y en los jugadores, pero nos centramos en el presente, vamos partido a partido. Estamos vivos en las tres competencias y si pensamos a largo plazo, se descuida el presente".

"Me encanta el ambiente querer pelear cosas y la exigencia de ganar, me motiva mucho. He manifestado mi deseo de seguir en Colo Colo, pero no depende solo de mí", finalizó.

El próximo desafío del "Cacique" será el partido de ida de la final Centro Sur de Copa Chile contra Magallanes, este sábado 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.