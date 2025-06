Gabriel Suazo: No me veo en otro equipo en Chile que no sea Colo Colo

El lateral Gabriel Suazo, hoy sin club tras su salida de Toulouse, comentó su pasado en Colo Colo y aseguró que en Chile no jugaría en otro club que no sea el elenco popular.

"Es difícil de explicar, pero es lindo. Mi corazón siempre estará ligado al club de mis amores, por eso es distinto. No me veo en otro equipo en Chile que no sea Colo Colo", dijo en el podcast Centenario del Cacique.

Contó que lo más que extraña de estar en Chile es justamente la barra del cuadro albo.

"Hay cosas que se extrañan estando lejos. Lo primero es la hinchada, jugar en el Monumental, da igual la hora, el día, sentir la sensación que cuando entras al estadio retumba todo", comentó.

"Es maravilloso. Se extraña muchísimo, a pesar de que la gente en Toulouse me quería mucho. Pero lo de Colo Colo es un sentimiento único, aunque termines jugando en un equipo grande de Europa no será la misma sensación que entrar al Monumental", expresó.