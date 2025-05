Jorge Almirón: Ojalá fuera eterna mi estadía, pero sé que en algún momento los ciclos se cumplen

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, sorprendió con declaraciones sobre su futuro y en la previa del duelo de este martes ante Fortaleza por Copa Libertadores aseguró que si bien está contento en la banca del cuadro albo, sabe que en el fútbol los ciclos se cumplen.

"Nosotros tenemos que saber a quién representamos. Ojalá fuera eterna mi estadía aquí, pero sé que en algún momento los ciclos se cumplen, como a todos los jugadores. Donde uno esté, tiene que dejar lo mejor todos los días", expresó.

"La gente hace un esfuerzo enorme para venir y lo mínimo que te pide es que te entregues. Espero que mañana el equipo lo haga y saquemos un buen resultado", añadió Almirón en conferencia de prensa.

Ya en relación al duelo ante los brasileños, el DT argentino comentó que "cada partido en la Copa es fundamental. El presidente está transmitiendo una sensación que es de todos, el hecho de ganar por cómo se fue acomodando el grupo y lo que nos pasó a nosotros. Mañana (martes) vamos a jugar sabiendo el resultado de los otros equipos y veremos. Nosotros tenemos que hacer un partido inteligente. Los partidos de Copa son muy fuertes y duros, pero el equipo está bien".

"El equipo ha competido bien, salvo el primer tiempo de Bucaramanga que a mí no gustó, después el equipo ha sido fuerte. No hemos sufrido defensivamente, ningún equipo nos pasó por arriba y creo que estuvimos siempre más cerca de ganar los partidos que nos tocó jugar. Yo me quedé muy conforme y mañana (martes) otra vez va a ser lo mismo. Tenemos que hacer un partido sólido y sabiendo que todavía depende de nosotros matemáticamente. Estamos preparados", añadió.

Sobre la situación anímica del equipo, Almirón contó que "cualquier otro equipo después de la sanción y el golpe duro que tuvimos contra Racing, hubiese sido un equipo sin vida. Podría haber perdido de local sin gente y mil excusas, pero el equipo estuvo a la altura y eso fue más reconocido en Argentina que en nuestro propio país".

"Los equipos siempre tienen altibajos y en esos momentos uno mira al vestuario y hay gente que tiene experiencia y son los que ayudan a salir de los pequeños malos momentos. Nadie tenía contemplado perder el fin de semana (viernes ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional), quieras o no eso repercute y creo que nos viene un poco a generar una alerta en todos, que para ganar los partidos hay que dejar todo en cada jugada", expresó.