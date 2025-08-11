La Garra Blanca amenazó a Almirón: "Te vas o te sacamos"

La Garra Blanca, en sus redes sociales, publicó una amenaza contra el técnico argentino Jorge Almirón, por los irregulares resultados esta temporada en Colo Colo, y a días del clásico ante Universidad Católica en la fecha 20 de la Liga de Primera.

"Queremos referirnos a la insostenible relación contractual de Jorge Almirón con nuestro amado club", publicó la garra en Instagram.

"Como es de conocimiento público, los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y por su fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales", resumió la GB.

"Por todo esto, le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importante nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos", amenazó la garra.

Finalmente, el comunicado, que fue acompañado con una imagen del técnico y la frase "Tu tiempo se acabó", termina con una última amenaza: "Almirón te vas o te sacamos".

Colo Colo actualmente está séptimo en la tabla de la Liga de Primera, con 27 puntos, a 17 del líder Coquimbo Unido.

Sus últimos tres partidos fueron empates, y el próximo desafío será ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, el sábado 16 de agosto, a las 15:00 horas (19:00 GMT).