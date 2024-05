La reacción del astrólogo vinculado a Jorge Almirón tras acusaciones de brujería en Colo Colo

Luego de las acusaciones de brujería que realizó la esposa del defensor de Colo Colo Erick Wiemberg, Rosemarie Eggers, el astrólogo Giorgio Armas, quien es vinculado al técnico albo, Jorge Almirón, por su trabajo en Boca Juniors, contó su versión de lo denunciado.

"Confirmo lo de Rous. Tranquilos. Haremos limpieza", escribió el esotérico en su cuenta en X.

Luego, en diálogo con La Tercera, el astrólogo explicó que "en todo este tiempo asesorando equipos, he concluido que cuando se empiezan a lesionar jugadores de la nada es porque hay brujería. Y Colo Colo tiene ahí algunas complicaciones que las encontré cuando recién llegó Jorge. Entonces, tenemos que hacer una limpieza. Y rápida".

"Recuerda que en Boca me demoré seis meses en saber de dónde vino. Y fue una brujería del Palmeiras, después de las tres eliminaciones. Nos malograron los vestuarios en La Bombonera. y se hizo limpieza. Ahora tenemos que hacer lo mismo acá. No es una brujería de ahora. Esto tiene tiempo. Me imagino que para lo internacional y como Colo Colo está en este nivel, hay que limpiarlo", añadió.