El mediocampista chileno Leonardo Gil se refirió este jueves a su renovación de contrato en Colo Colo. El "colorado" aseguró que le gustaría mantenerse en el club diciendo: "Me encantaría poder seguir. Esta es mi casa y estoy hace mucho tiempo. Tenemos un plante espectacular, así que ojalá que no se vayan muchos chicos para seguir en este proyecto y aportar de donde me toque"

