Los dichos de Jorge Almirón sobre la posibilidad de sumar a Luciano Cabral

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, fue consultado por el próximo mercado de pases y en específico por la posibilidad de sumar al mediocampista de Coquimbo Unido Luciano Cabral.

"Tengo que decir la verdad, estoy enfocado en el partido de mañana, tengo un plantel, jugadores, no me puedo ocupar de los jugadores que son de otros clubes", dijo tajante el entrenador en la conferencia de prensa previa al duelo del jueves ante Fluminense por Copa Libertadores.

"Si hay negociaciones o algo es parte de la directiva, no he hablado de nombres. No puedo decir mucho más, tengo que enfocarme en el partido del jueves y seguir, enfocarme en los jugadores que tengo", añadió.

"De los que no tengo no puedo decir nada, son todo hipótesis, no puedo hablar de supuestos", cerró.