Lucas Cepeda se disculpó con Universidad de Chile por gestos obscenos

El delantero de Colo Colo Lucas Cepeda ofreció disculpas a Universidad de Chile por los gestos obscenos que realizó tras el Superclásico, los que lo tienen en riesgo de una sanción de parte del Tribunal de Disciplina.

"Quiero pedir disculpas a la gente de la U por los gestos que hice, creo que me equivoqué, si alguien se molestó, lo pasé a llevar o algo quiero pedir disculpas", señaló tras el 2-1 sobre La Serena.

"No soy un jugador problemático y quería salir a dar la cara, poner el pecho a las balas por lo que hice. Sé que me van castigar, pero es mejor pedir disculpas a no hacerlo y ser un jugador arrogante. Me acercqué para mandar todas mis disculpas a la hinchada e institución de a U", manifestó.

"Por algo me acerco aquí, estoy muy arrepentido, cuando hice los gestos di el primer paso para ir al camarín y dije qué hice, porque no soy un jugador problemático, nunca he estado metido en polémicas", complementó.

Añadió que "si me llega el castigo, tengo que afrontarlo de la misma manera en que me atreví a hacer los gestos. Tengo que afrontar lo que me tiren, ojalá sea un castigo no de tantos partidos, pero quiero pedir disculpas a los hinchas de la U, estuvo malo que hice y no es un ejemplo para los noños ni para el público".

Sobre alguna oferta para su salida, dijo que "estoy tranquilo, si me toca seguir lo voy a hacer de la mejor manera", completó.