Morón contó que están avanzadas las renovaciones de Brayan Cortés y Vicente Pizarro

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, contó que están trabajando intensamente en concretar algunas renovaciones de jugadores que terminan contrato este 2024, entre las que ya se encuentran avanzados los casos de Brayan Cortés y Vicente Pizarro.

"Son muchos los jugadores que terminan contrato. Ya hemos tenido acercamiento con algunos de sus representantes. Creemos que no va a haber muchas dificultades de acuerdo a las conversaciones preliminares. Así que esperemos que tengamos todo resuelto, quizás, de aquí a unos dos meses", expresó antes del viaje del plantel a Paraguay para jugar contra Cerro Porteño.

En ese escenario detalló que "Vicente Pizarro y Brayan Cortés se deberían quedar. Son algunos de los jugadores que terminan contrato y de los cuales también ya hemos hablado con su representante y como les digo, creemos que no vamos a tener ninguna dificultad".

También dedicó palabras a los rumores sobre algunos jugadores que pueden dejar la institución para el segundo semestre.

"Siempre en Colo Colo vamos a tener opciones. Nosotros creemos que tenemos los mejores jugadores, y cuando uno tiene los mejores jugadores, por lo general, tiene propuestas", aseveró.

"Por otro lado, como siempre lo digo, todos estos jugadores tienen contratos y Colo Colo respeta sus contratos. En el caso de que por ahí como siempre se dice que posiblemente 'a este Colo Colo no lo quiere'... No, Colo Colo quiere a todos sus jugadores, sus jugadores están con contrato y siempre van a estar en casa, a no ser que llegue alguna propuesta que sea revisada por el directorio y que todos estemos de acuerdo en beneficio de todos", sentenció.

Finalmente, apuntó que están evaluando la opción de fichar a un centrodelantero y, eventualmente, "algunas otras alternativas".