Mosa por caso de licencias irregulares en Colo Colo: No sé cómo ocurrió

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la polémica que vive el club a raíz de la citación a 18 jugadores a declarar como imputados por la obtención de licencias de conducir irregulares en Nancagua y aseguró que desconoce si se trata de algo "grupal", pero que están conversando con los involucrados para conocer cómo enfrentar la situación.

"Fuimos notificados y hace un momento conversé con Daniel Morón, le dije que conversara con los jugadores sobre qué tienen pensado, si ellos van a asumir con sus abogados sus defensas o necesitan algún apoyo", dijo.

"Es un tema personal, pero tienen relación con el club. Estamos conversando qué es lo mejor para enfrentar esta situación, de aquí a la tarde vamos a tener una visión más clara. Estoy conversando con los asesores jurídicos y toda la administración, porque nosotros fuimos notificados hace poco de esta situación", complementó Mosa.

En ese sentido, sostuvo que "no tengo elementos para decir que es un tema grupal, hay una notificación, pero no se dice cómo fueron los hechos, no sé cómo ocurrió esta cuestión. Morón está conversando con nuestros líderes para ver de qué manera se enfrenta esta situación, que es nada de agradable para nadie".