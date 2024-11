Mosa tras acusación de José Ramón Correa: Estamos analizando si nos querellamos

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, contó que se encuentran en pleno estudio de acciones legales contra el abogado y director de Azul Azul José Ramón Correa, quien lanzó serias acusaciones el martes.

El dirigente del cuadro "laico" sostuvo, durante el anuncio de una presentación ante el TAS, que Colo Colo "robó un campeonato", lo que no cayó nada de bien en las huestes del cuadro "albo".

"Bastantes sensaciones me provoca", sostuvo al respecto Mosa, en diálogo con Cooperativa Deportes.

Dijo que le causa "rabia, risa, incredulidad. No puedo creer que sigan ensuciando un campeonato que ha sido tan bueno, no le hace bien a Universidad de Chile ni al fútbol chileno seguir con esta instancia, ya perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton, nosotros ganamos los puntos en cancha. Debería dejarlo como una mala experiencia, no más".

En lo relacionado con el recurso al TAS, declaró a nuestra emisora que "de todas maneras nos vamos a defender, tenemos buenos abogados, pero no creo que corresponda seguir perdiendo tiempo en abogados ni discutiendo temas como este, estamos más preocupados de la copa 35 que queremos ganar el próximo año y reforzarnos para Copa Libertadores que discutir del pasado, la 34 la ganamos, es nuestra, seguir con eso es pérdida de tiempo, queremos mirar al futuro".

Anuncian posible querella

Aníbal Mosa apuntó que las palabras de Correa "las recibimos muy mal, hay mucha molestia al interior de Colo Colo".

"Estamos analizando si nos querellamos contra él y otros que han injuriado a la institución, porque tratarnos de que hemos robado un campeonato y un montón de cosas, no lo vamos a aceptar, hay molestia en Blanco y Negro con estas declaraciones", advirtió.

Finalmente, contó que "tenemos un par de acciones que pretendemos presentar", en orden de aclarar la propieda de Universidad de Chile, "dado que la gente de la U sigue en su afán de querer ensuciar esto, nosotros también vamos a hacer lo que tenemos que hacer".