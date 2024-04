Mosa y el estadio: No hay un proyecto aún, presentarlo antes de los 99 años me parece sospechoso

Tras el acto conmemorativo por los 99 años de Colo Colo, Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro, hizo críticas sobre el temprano proyecto para remodelar el Estadio Monumental, especialmente considerando la "sospechosa" cercanía del anuncio con hitos importantes para el club.

"No es un proyecto. Es una carta Gantt, una especificación de un modo de trabajo que se podría llevar hacia adelante, para mí nada nuevo. No vi ningún elemento para decir que hay un trabajo de fondo a desarrollar el proyecto que queremos", indicó a la prensa en Macul.

"Sin desmerecer lo que se presentó, lo que hizo en su momento Harold Mayne-Nicholls no tiene nada que envidiarle", sumó.

"No hay un proyecto todavía, porque no hay una maqueta, no hay un presupuesto. Dudo que con 50 millones de dólares vayamos a hacer un estadio nuevo. Si a la Católica le costó 40 millones un estadio para 20 mil (personas) y nosotros queremos uno para 60 mil, los números no calzan", sumó Mosa.

El ex timonel de ByN agregó que solo se mostró una hoja de ruta incial y que "la presentación me parece seria, pero una cosa es ver una bonita presentación en un Power Point y otra cosa diferente es plasmarlo en la realidad y decir 'sabe qué, Coca Cola quiere ser el naming right y está dispuesto a colocar tanta plata'".

"Creo que no era el momento. Tuvieron 12 meses para poder entregarnos al directorio ciertas pautas de avance y trabajo que se habría puesto en marcha con el coordinador. Presentarlo un día antes de que estamos celebrando los 99 años y a una semana de una junta me parece un poco sospechoso, dijera Bombo Fica", agregó sobre el anuncio hecho por Alfredo Stöhwing.

“Presentarlo una semana antes de la junta y un día antes del aniversario …. sospechoso diría ‘bombo’ Fica” Aníbal Mosa y el proyecto estadio para Colo Colo. @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/rbyHIcr6LJ — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) April 19, 2024

"Varios grupos nos sentimos marginados de las decisiones que se toman. Nos hubiese gustado tener más opinión, más conversaciones antes de tener esta presentación. La primera vez que me entero de esto fue ayer (jueves)", apuntó Mosa.

"Es una falta de respeto a la institución, estos temas tan importantes no se pueden tratar de la noche a la mañana. Le pregunto a los colocolinos ¿Quién no quiere tener un estadio nuevo? Todos lo queremos. Hay maneras y maneras de hacerlo. Lo primero es consensuar una hoja de ruta con el directorio. Se puso la carreta delante de los bueyes", prosiguió.

De todas formas, Mosa aseguró que no hay que caer en disputas personales. Sobre la elección para el presidente de la SA el próximo 26 de abril, dijo que "hay cosas mucho más importantes que esa. Lo importante era celebrar los 99 años de la institución deportiva y social más grande de este país".

"Tenemos que meternos en el partido con la Católica, necesitamos ganar y tres después tenemos que enfrentar a Alianza Lima", señaló. Asímismo, "Blanco y Negro necesita varias cosas. Primero, ganar el sábado y el martes. Luego, cada uno podrá hacer sus conjeturas. Lo más importante es la institución y no los temas personales".