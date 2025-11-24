Ortiz: Cada día me sorprendo más de la magnitud de Colo Colo a nivel nacional

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, resaltó el nivel de trascendencia del club en Chile, aprovechando su participación en la emotiva ceremonia de traslado de los restos de Francisco "Chamaco" Valdés al Mausoleo de los Viejos Cracks en el Cementerio General.

"La verdad, me siento orgulloso de pertenecer a esta institución. Vuelvo a decir, si bien yo no soy nada para esta institución, pero ser parte, aunque sea un granito de arena, en esta conmemoración tan significativa para todos los hinchas colocolinos, me pone bien como ser humano", señaló.

"No me dejo de sorprender. Cada día que estoy en suelo chileno, y más con esta institución, cada día me sorprendo más de la magnitud que tiene a nivel nacional", sumó ante los medios.

"Siempre decir cosas de esta institución parece que uno habla por hablar, y no; este tipo de situaciones identifican muchísimo más que es un equipo de muchísima historia y lo que es, los más grandes del país. Siempre es noticia y bueno, eso habla por sí solo del club tan grande que es", complementó el DT.

"Yo estoy agradecido siempre y lo dije siempre; yo me enfoco en el día a día para demostrar a nosotros mismos y al hincha que vamos a armar un equipo competitivo", expuso, junto con expresar que "estamos preparados para ir a buscar los tres puntos" a El Salvador ante Cobresal.

"Es un partido más que importante como para poder ya despegarnos o mantener la diferencia o igualar para tratar de clasificar a las copas", cerró sobre el duelo de este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, en la penúltima fecha de la Liga de Primera.