Ortiz puso la mira en Coquimbo: "El principal objetivo que tenemos es ganarle al puntero"

Luego de la contundente victoria de Colo Colo ante Deportes Iquique, el técnico Fernando Ortiz se presentó en la conferencia posterior y repasó las claves del 4-0 que le permitió iniciar con pie derecho en la fecha 23 de la Liga de Primera.

"Ganamos un partido importante, más allá de que el rival que ocupaba una posición diferente a la nuestra. Ganamos, pero hay que volver a insistir y crear una mítica donde se acostumbra a ganar el equipo", comenzó mencionando el estratega argentino.

Seguido a ello, se refirió al receso: "Seguimos insistiendo en lo que un equipo grande debe que tener. Nuestro próximo rival es el puntero (Coquimbo Unido), es el principal objetivo que tenemos y no puedo pensar más allá que en ganarle al puntero".

"Con respecto a Arturo (Vidal), estuvo en una posición que conoce en base al rival de turno. La charla que tuve con él queda entre nosotros, pero sabe realmente lo que pretendo. Se encontró con un gol y eso fue bueno", puntualizó.

Finalmente, aseguró: "No soy amante de las estadísticas, a mí los números no me gustan. (...) Nunca dije que el cuerpo técnico anterior había hecho un mal trabajo físico, al contrario. Siempre dije que lo han hecho de buena manera".