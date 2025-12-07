Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Ortiz tras no clasificar a copas internacionales: Hay que hacerse cargo por no cumplir el objetivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico albó se refirió a la derrota ante Audax Italiano.

El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz se refirió a la derrota 1-2 ante Audax Italiano y tras no clasificar a copar internaciones comentó que "hay que hacerse cargo por no cumplir el objetivo".

"No se clasificó, no se cumplió el objetivo. La realidad es esa y nada, hay que hacerse cargo. Nada más", comentó en conferencia de prensa.

También analizó el tramite del encuentro ante los "tanos": "Creo que todos, todos vimos lo que fue el partido durante los 95 minutos que se jugó. Se intentó, se buscó. No pudimos abrir el marcador salvo faltando muy poco y el análisis está más que claro", expresó.

Por último, explicó algunas ausencias en este crucial duelo: "Los cambios fueron notorios, es porque Mauricio Isla tuvo una intoxicación el día sábado muy fuerte y obviamente que por eso se descartó. Erick Wiemberg tuvo un problema familiar y obviamente que uno prioriza la familia. Y sobre el resto, yo pongo en el campo lo que yo considero lo mejor que está para enfrentar cada partido", dijo Ortiz, quien no fue consultado respecto a una eventual salida de la banca alba.

