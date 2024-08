Palacios alzó la voz: Si van a hablar, háganlo con verdades y no con especulaciones

Carlos Palacios, delantero de Colo Colo salió al paso de las críticas y teorías tras el interés que mostró Boca Juniors al cierre del mercado de pases argentino y respondió con firmeza a algunas versiones que circularon en redes sociales.

El atacante sorprendió al eliminar de su cuenta de Instagram todas sus fotos, dejando únicamente las fotografías con su familia. La baja, que incluyó sus fotos junto al "Cacique", encendió los rumores que el propio Palacios abordó.

"Siempre he borrado fotos, siempre he archivado fotos y videos. Ahora tanta importancia que le dan, ¿por qué no le daban la importancia antes?", escribió.

"Déjense de mentirle a la gente y de inventar tantas estupideces. Hablen de que estamos haciendo las cosas bien, por algo estamos en cuartos (de final de Copa Libertadores)", sumó.

Palacios cerró el mensaje subrayando que "si van a hablar algo, háblenlo con verdades, no con 'especulaciones o mentiras'".

Palacios y Colo Colo se alistan para enfrentar a Everton por la fecha 21 del Campeonato Nacional, este domingo 25 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.