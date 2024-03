Palacios explicó su celebración ante Everton: No me gusta cuando hablan cosas de más

Carlos Palacios comentó su buena actuación en el partido ante Everton que Colo Colo ganó 4-1, donde además aportó con un gol, y explicó la celebración que tuvo "mandando a callar" a los críticos.

"Veníamos sin ganar en dos partidos. Queremos pelear todo, nos propusimos que hoy era un partido clave para sumar de a tres para el equipo, para llegar bien a la Libertadores", dijo en diálogo con TNT Sports.

Sobre el fetejo, detalló que "muchas veces se critican cosas que no son de fútbol... que me critiquen de fútbol lo que quieran, se puede opinar lo que quieran, pero no me gusta cuando hablan cosas de más".