Presidente de Vélez contactó a Claudio Aquino para que vuelva a Argentina

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, sorprendió al revelar que contactó al argentino Claudio Aquino, volante de Colo Colo, para sondear un posible retorno al club donde se coronó campeón en 2024.

Según informó TyC Sports, Berlanga habló en una asamblea informativa y tras ser interpelado por los socios de Vélez, detalló el diálogo que tuvo con Aquino.

"Le acabo de escribir y le dije 'si no te encuentras bien en Chile, en junio nos sentamos a hablar nuevamente de un contrato'", contó Berlanga, aunque dio a entender que la réplica de Aquino no fue la que esperaba y después "no me respondió más".

"Yo si hubiera podido lo retenía, pero la decisión la tenía él", sostuvo Berlanga.

Aquino tiene contrato con Colo Colo hasta 2026 y hasta el momento ha jugado 13 partidos, con un gol y cuatro asistencias.