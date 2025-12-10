Sigue hasta 2026: Blanco y Negro aprobó la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

Pese a que la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo fue puesta en duda tras no clasificarse para la Copa Sudamericana, este miércoles el directorio de Blanco y Negro llevó a cabo una reunión extraordinaria en la que aprobaron su continuidad para 2026.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la determinación se adoptó de manera unánime pese al ánimo de decepción que quedó luego de una campaña donde el "Cacique" finalizó octavo con 44 puntos, a tres unidades del último cupo internacional.

Se queda Fernando Ortiz en Colo Colo!!

El entrenador fue ratificado en su cargo de manera unánime por el directorio de BYN. Su contrato vencerá en diciembre de 2026. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 10, 2025

Junto a esta determinación también se aprobó un reordenamiento del plantel tras confirmarse las salidas de los defensores Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Oscar Opazo, buscando corregir las falencias que quedaron tras el Centenario.

Toda esta situación se enmarca dentro de un aparente malestar al interior del plantel, ya que Arturo Vidal utilizó junto a su preparador físico Juan Ramírez se refirieron a la poca continuidad que el "King" tuvo tras la llegada del "Tano".