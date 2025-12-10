Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Sigue hasta 2026: Blanco y Negro aprobó la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El directorio optó por no ejecutar la cláusula de salida tras quedar fuera de la Sudamericana.

Sigue hasta 2026: Blanco y Negro aprobó la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo
Pese a que la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo fue puesta en duda tras no clasificarse para la Copa Sudamericana, este miércoles el directorio de Blanco y Negro llevó a cabo una reunión extraordinaria en la que aprobaron su continuidad para 2026.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la determinación se adoptó de manera unánime pese al ánimo de decepción que quedó luego de una campaña donde el "Cacique" finalizó octavo con 44 puntos, a tres unidades del último cupo internacional.

Junto a esta determinación también se aprobó un reordenamiento del plantel tras confirmarse las salidas de los defensores Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Oscar Opazo, buscando corregir las falencias que quedaron tras el Centenario.

Toda esta situación se enmarca dentro de un aparente malestar al interior del plantel, ya que Arturo Vidal utilizó junto a su preparador físico Juan Ramírez se refirieron a la poca continuidad que el "King" tuvo tras la llegada del "Tano".

