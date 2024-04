Stöhwing: Las principales empresas del mundo están interesadas en la remodelación del Monumental

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a su intención de remodelar el Estadio Monumental para el año del centenario de Colo Colo y sostuvo que las principales empresas del mundo están interesadas en participar.

En lo relacionado a la reunión de Directorio de este viernes, comentó que "vamos a comentar y profundizar lo que estamos haciendo, se ha trabajado profesionalmente hace tiempo, hay bastante información que pondremos a disposición del Directorio, y en los momentos que corresponda daremos la novedad respectiva".

"Para ese periodo esperamos que esté, el centenario es un año", dijo en lo que se refiere a cuándo estarán listas las obras, en el caso que se lleven adelante: "No me atrevo a adelantarme, depende de los recursos que se van a obtener", agregó en lo relacionado a qué trabajo, específicamente, se realizará en Macul.

En ese sentido, afirmó que a su periodo como presidente "lo veo muy favorablemente, se han hecho muchas cuestiones, estas cosas que ven, el club es otro mundo, en las instalaciones de los juveniles, la pradera, la Casa Alba, los camarines, todo se ha mejorado, institucionalmente somos más fuertes".

"Desde fuera uno nota la repercusión que tiene esto y por eso el interés de las principales empresas del mundo de participar en la remodelación del estadio, que antes no había", sentenció.

En lo que se refiere a las rencillas con Aníbal Mosa, expuso que "son parte de este periodo, no me gustan, no le hacen bien a la institución, lo ideal sería tener una cuestión un poco más conjunta y con más estabilidad, pero así es Colo Colo".