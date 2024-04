Stöhwing y opción de presidir a Colo Colo en el centenario: Lo he proyectado, sería un honor

A pocas horas del partido por Copa Libertadores ante Fluminense, el presidente de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing conversó con Cooperativa Deportes desde Río de Janeiro sobre el presente de Colo Colo, tanto en lo deportivo como dirigencial.

Sobre el duelo contra el "Flu", señaló que "es un partido muy importante y, en el papel, el más difícil del grupo. Jugar de visita en el Maracaná con el campeón de la Copa Libertadores no ocurre todos los días, obviamente es un desafío difícil, importante, pero también apasionante".

"Es de esperar que el plantel, que lo veo muy bien, pueda desempeñarse en buena forma y obtener un buen resultado", sumó.

El dirigente también admitió que "es un hecho que los equipos chilenos estamos varios escalones abajo que los brasileros y los equipos de Argentina. Es una prueba y por supuesto nos hemos preparado con un cuerpo técnico de primer nivel, un plantel importante. Esperamos esta vez tener éxito y salir bien parados con un buen resultado".

"Obviamente es difícil. Veremos, hay que tener una dosis de suerte siempre. En los grupos anteriores llegamos hasta el final y no clasificamos por resultados negativo en el último partido. Esperamos que eso no ocurra y sumemos puntos anticipadamente", agregó Stöhwing.

"Hemos estado relativamente bien. Este año batimos el récord de la primera victoria como visita (del club) en Argentina por Copa Libertadores y desde hace 27 años si no recuerdo mal que no estábamos cinco partidos invictos en Copa. Estamos bien encaminados, pero nunca se sabe, es un desafío difícil", resaltó.

El directivo también destacó el "esfuerzo importante por Arturo Vidal" y espera que contribuya a nivel internacional "con su calidad, talento, experiencia y profesionalismo. Puede ser una variable que puede inclinar la balanza a nuestro favor".

Por otro lado, se refirió a la conformación del plantel y las derrotas con equipos alternativo: "Son varios los análisis que hay que hacer. Evidentemente el equipo con jugadores que no han estado jugando es más difícil que rinda. Estoy contento porque empezaron jugando seis de la cantera; la única manera de hacer progresar a los juveniles es hacerlos jugar".

"Quiero dejar en claro que nosotros queremos ser campeones, para nada es cierto que estamos botando el Campeonato (Nacional) ni mucho menos. Analizaremos los resultados de acuerdo a cómo nos vaya (en Copa); ver si valió la pena. El fútbol es difícil. A mitad de año habrá más recorrido y podremos hacer un diagnóstico mejor de cómo está el plantel", agregó.

El camino al centenario

Stöhwing también tuvo palabras para la actualidad dirigencial del "Cacique", que tendrá la reunión de directorio para elegir a su nuevo presidente el próximo 26 de abril, pensando en un proceso que incluirá los 100 años del "Eterno Campeón" en 2025.

Sobre la posibilidad de seguir al frente de Colo Colo para el centenario, Stöhwing señaló que "por supuesto que lo he proyectado. Sería un tremendo honor. No estoy terriblemente preocupado, prefiero ir paso a paso. Sabemos lo complejo que es Colo Colo, estoy preocupado del aspecto deportivo; tenemos una gran cantidad de desafíos estos meses y debemos afrontarlos bien, hacer un montón de cosas que no se ven. Hay un montón de esfuerzo detrás".

"Estaría honrado en seguir, en la medida que haya un buen proyecto para preparar bien la celebración del centenario y seguir trabajando silenciosamente por la remodelación del estadio, que hemos dado pasos ahí, avanzando bastante".

Respecto a la relación con el Club Social, indicó que "se ha trabajado muy bien" y "ha sido un desperdicio en el pasado esta mala relación" con Blanco y Negro. "Todos los colocolinos debemos trabajar por esta institución. Yo he hecho muchos esfuerzos por tratar de recomponer esas relaciones en los últimos años".

"Hemos trabajado juntos en la medida de lo posible y hay una mayor consciencia de que debemos aunar esfuerzos por el bien del club. Es clave que todos los colocolinos nos pongamos detrás del club", continuó.

Además, descartó roces con Aníbal Mosa, uno de los candidatos para tomar la testera de ByN. "Hemos compartido bastante y personalmente lo he dicho, tenemos buena relación. No tengo ninguna cosa personal con él", indicó.

"Por supuesto, cuando uno recibe ataques y no responde la gente dice que uno las acepta o tiene parte de culpa. En general, solo he respondido a cosas que se dicen. Bueno, es parte de Colo Colo y es una lástima. Como digo, deberíamos estar todos los colocolinos trabajando por el club", finalizó Stöhwing.