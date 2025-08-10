Vicente Pizarro: Tengo mucha rabia, tenemos que empezar a ganar
El capitán de Colo Colo se mostró decepcionado.
El capitán de Colo Colo se mostró decepcionado.
El capitán de Colo Colo, Vicente Pizarro se mostró decepcionado al referise a la igualdad 1-1 que sufrieron por parte de Everton en el último minuto del partido en el Estadio Sausalito por la fecha 19 de la Liga de Primera.
"Tengo mucha rabia. Creo que teníamos el partido ahí y se nos fue por errores nuestros. No supimos manejar la última parte", dijo el mediocampista.
Luego, profundizó señalando que "es cierto que el rendimiento del equipo ha ido subiendo en los últimos partidos, pero tenemos que empezar a ganar, porque en este momento no nos alcanza. Tenemos que dar todos un poco más".
Pizarro dejó en claro la importancia que tiene para Colo Colo obtener los tres puntos el próximo domingo a Universidad Católica en el estadio Monumental para mantener en alto el objetivo de pelear cosas importantes en la Liga de Primera.
"Hay que sacarse esta rabia rápido, vienen más partidos y tenemos que responder. Habrá que reponerse y seguir adelante", dijo el volante.