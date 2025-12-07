Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Colo Colo celebró junto a Carlos Caszely el tetracampeonato femenino

Autor: Redacción Cooperativa

El idolo de los "albos" se mostró eufórico con las jugadoras.

El ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely, celebró el tetracampeonato albo en la Liga Femenina junto al plantel, mostrándose eufórico mientras bailaba con las jugadoras en la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida.

Caszely bajó hasta el terreno de juego y terminó siendo protagonista, pues quedó junto a la copa en el centro de la ronda que hizo el plantel.

- Revisa el momento:

@janispaz_ Qué lindo ver feliz a Don Carlos Humberto Caszely Garrido 🥹🤍🖤 TETRACAMPEONAS INVICTAS 🤟🏻 Aguante Colo Colo, y su gente! #colocolo #fyp #chile #futbolfemenino #carloscaszely ♬ sonido original - janispaz_

