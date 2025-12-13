[VIDEO] Emiliano Amor se despidió de los hinchas de Colo Colo en Pudahuel
El defensor fue uno de los "cortados" por la dirigencia de Blanco y Negro.
El defensor fue uno de los "cortados" por la dirigencia de Blanco y Negro.
Emiliano Amor llegó hasta Pudahuel para realizar una despedida junto a los hinchas de Colo Colo tras cinco temporadas en Macul.
Durante la instancia, el defensor que ganó dos campeonatos de Primera División, dos títulos de Copa Chile y dos Supercopas, aprovechó de sacarse fotos con los seguidores y firmar recuerdos para los albos.
Asimismo, Amor se sumó a las bajas de Mauricio Isla, Oscar Opazo y Sebastián Vegas, que terminaron el vínculo con el "Cacique".
Revisa el momento a continuación:
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram