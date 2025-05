Pellegrini y la victoria ante Fiorentina: Tuvimos personalidad y lo mismo haremos en Italia

El entrenador de Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este jueves, tras el 2-1 con el que acabó la ida de las semifinales de la Conference League que disputaron en Sevilla ante Fiorentina, que tuvieron "personalidad para ir por el partido desde el primer minuto" y que "lo mismo" harán "allí", en referencia a la vuelta que se disputará el próximo jueves en Italia.

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el partido, relató que ve para la vuelta "un partido muy equilibrado, al igual que hoy ante un equipo que juega bien al fútbol" y resaltó que se queda "con lo que hizo el equipo en ataque y en defensa".

"Más que pensar en un resultado más amplio, merecimos ganar y ganamos. Ahora quedan otros noventa minutos y también saldremos a ganar", insistió el preparador suramericano, quien argumentó que solo hizo dos cambios, los del argentino Giovani Lo Celso y Sergi Altimira, porque vio al equipo bien con lo que había y "no se necesitaban más cambios".

También apuntó que el joven extremo canterano Jesús Rodríguez no jugó en este partido porque tiene "una dolencia en el tobillo y no se querían arriesgar", y reiteró que este jueves han "tenido personalidad de no cambiar" y que irán a Florencia "a no refugiarse en un gol", el que tienen de ventaja por el 2-1 de esta ida.

Pellegrini, quien desveló que "parece que no hay jugadores con problemas para el domingo", subrayó que ahora el plan es centrar la "cabeza en el partido ante Espanyol -como visitantes- y ya el lunes se pensará en lo de Florencia".