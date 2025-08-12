Conmebol anuncia sistema para proteger a actores del fútbol del racismo y abusos en redes

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que implementará, a partir de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, que comienzan este martes, un sistema para proteger a jugadores, árbitros, clubes y otros actores del abuso, discurso de odio y racismo en las redes sociales.

El mecanismo se implementará en alianza con la empresa de protección digital Signify Group y su plataforma denominada Threat Matrix, a través de la cual se identificarán amenazas en línea en tiempo real, destacó en un comunicado la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

"El racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia no tienen lugar ni en las canchas ni en las redes", afirmó, citado en la nota, el presidente del organismo que rige el fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.

Por su parte, el director ejecutivo de Signify Group, Jonathan Hirshler, aseguró, según el comunicado, que el sistema permitirá "que las conductas nocivas en línea sean identificadas, escaladas y, cuando sea necesario, enfrentadas con consecuencias significativas".

La plataforma funciona con inteligencia artificial y estará activa durante los días de partido con énfasis en las cuentas oficiales de jugadores, árbitros y clubes de fútbol.

De este modo, añadió la Conmebol, el sistema detectará publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio, reportará los casos más graves a autoridades judiciales "cuando corresponda" e informará a los equipos sobre posibles medidas internas, como restricciones de acceso a estadios.

También proporcionará evidencias para solicitar sanciones a las plataformas digitales, entre ellas la suspensión de cuentas o la "eliminación permanente del contenido más nocivo", indicó el comunicado.