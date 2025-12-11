"Eres el pilar de mi vida": El emotivo festejo de Jaime García con su mamá tras ganar la Copa Chile
El DT de Huachipato dedicó una publicación a su madre Eugenia Arévalo.
Jaime García, técnico de Huachipato, dedicó una emotiva publicación en sus redes sociales a su madre, Eugenia Arévalo, tras ganar la Copa Chile este miércoles en la final ante Deportes Limache en Rancagua.
"Te amo mamá con locura, eres mi pilar en mi vida", escribió García en su cuenta de Instagram, con fotografías del festejo en el Estadio El Teniente, abrazando con cariño a su madre.
Además, en otra publicación, compartió una imagen junto al enorme título de la Copa Chile, también acompañado por la señora Arévalo.
